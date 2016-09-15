Кривава ДТП у Миколаєві: очевидці розповіли подробиці аварії, в якій загинули четверо людей (відео)

Місце роботи було огороджене знаками за 50 метрів, проспект освітлений, але це не запобігло трагедії, йдеться в сюжеті ТСН.

ДТП сталася на центральному проспекті міста. За словами очевидців, іномарка летіла зі швидкістю 180 км/год. Автомобіль збив дорожний знак, машину, яка наносить розмітку, і, навіть не гальмуючи, врізався у людей. Удар був такої сили, що дорожників розкидало на 30 метрів в усі боки. Всі четверо загинули на місці.

"Кілька ударів вона (дружина - Ред.) почула, думала – може, десь будинок вибухає", - каже місцевий житель.

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"Він збив знак, пролетів 50 метрів, потім збив їх, машину, ще 50 метрів протягнув, п'яний козел", - каже колега загиблих.

BMW зупинилася тільки тоді, коли її викинуло на узбіччя. Очевидці кажуть, що водій був не сам. "Хлопці ще були з ним", - каже свідок. Але хто це був – люди не дізналися. Всі винуватці з місця аварії втекли.

Водій BMW залишив у машині свої документи. Патрульні знайшли його за кілька кварталів. Чоловік був майже голий, бо позбувся одягу, який залило білою фарбою. Причетність до аварії заперечував. Казав, що його машину викрали, а пояснити білу дорожню фарбу на обличчі не зміг.

Місцеві жителі у соцмережах з'ясували, що це 31-річний моряк далекого плавання. Вночі він гуляв у нічному клубі. Потім сів за кермо п'яним. "Перебував у стані алкогольного сп'яніння – в крові виявлено 1,6 проміле. За скоєння ДТП, в якій загинуло кілька людей, чоловіку загрожує до 10 років ув'язнення", - підтвердила старший інспектор Національної поліції Миколаївщини Інна Парфьонова.

Як повідомляв УНІАН, у Миколаєві на перетині Центрального проспекту (Леніна) та вулиці Шосейної (Фрунзе) в ніч з 14 на 15 вересня відбулося смертельне ДТП - водій BMW збив чотирьох працівників дорожньої служби.