Директор "обваленої" школи у Василькові розповів про можливі причини руйнування

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам на місці події.

“Ремонт школи проводиться щороку. На це завжди виділяються кошти”, - сказав директор навчального закладу, додавши, що цього року школа також отримала акт готовності до навчального року, тобто приміщення були перевірені спеціальною комісією.

За словами директора, він припускає, що на стан будівлі вплинула волога, оскільки останніми днями пройшли сильні дощі. Будівля школи була споруджена 1965 року.

Читайте такожЧерез події у Василькові в Україні перевірять всі старі школи на аварійністьГорулько повідомив, що на момент, коли почала руйнуватися будівля, проходив другий урок в школі. Про дивні звуки у приміщенні школи йому повідомив, завгосп, який забіг у клас. Одразу було прийнято рішення вивести всіх дітей зі школи.

Вже коли частина дітей була виведена зі школи, стався обвал стіни та поверхів. Деякі діти, які ще залишались у класах, були евакуйовані рятувальниками через вікна за допомогою пожежних драбин, решту вивели через шкільні входи/виходи.

Горулько також повідомив, що навчальний процес буде організовано, скоріш за все, в іншій школі, розташованій неподалік. Навчання там організують у другу зміну для учнів школи, що зазнала руйнації. Навчальний процес планують розпочати з понеділка. До того дня діти перебуватимуть на вимушених канікулах. У школі навчається близько 650 дітей.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 10.00 у м. Васильків Київської області у триповерховій будівлі середньої школи № 6 сталося руйнування фасадної стіни з 1-го по 3-й поверхи та перекриття учбових приміщень. Жертв і постраждалих немає.

Віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко заявив, що спричинити аварію в школі у Василькові міг старий фундамент або розташована поруч дощова каналізація.