Віце-прем’єр назвав ймовірну причину обвалу частини школи у Василькові

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко під час брифінгу після засідання уряду.

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«Причиною цього руйнування могла бути каналізація, яка є поряд, і яка від цих дощів практично три дні поспіль могла стати причиною руйнування школи», – зазначив Зубко.

Він зазначив, що минулого року в школі був проведений частково капітальний ремонт – їдальні і службових приміщень, була поведена заміна всіх вікон.

«Школа внутрішньо є в дуже гарному стані, зроблені всі ремонти, замінені вікна, відновлено практично систему інженерних мереж. Питання – у фундаментах, які були побудовані ще 56-го року, і наявності дощової каналізації, яка є поряд. Тому я думаю, що саме це могло бути причиною руйнування», – зазначив Зубко.

Як повідомляв УНІАН, у Василькові Київської області в середній школі №6 обвалилося перекриття кількох поверхів.