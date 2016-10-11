В Одесі невідомі вбили колишнього начальника карного розшуку райвідділу міліції

Як повідомила в. о. заступника начальника відділу комунікацій Головного управління Національної поліції у сфері Якубенко Анастасія, 9 жовтня в 11:20 на лінію «102» надійшло повідомлення про виявлення вбитого чоловіка, 1955 року народження, в квартирі одного з висотних будинків по вулиці Академіка Сахарова в Суворовському районі.

«Невідомі нанесли чоловікові чотири вогнепальних поранення і два ножові», - сказала Якубенко.

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За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

Як повідомило УНІАН поінформоване джерело у правоохоронних органах, убитий - колишній начальник карного розшуку Ленінського районного відділу міліції Одеси (в даний час райвідділу реорганізовано в Хаджибеевское відділення поліції) Володимир Сочілін.

За даними джерела, колишній правоохоронець, який після виходу у відставку займався підприємницькою діяльністю, виявлений у своїй квартирі, розташованій в 10-поверховому будинку на вищеназваної вулиці.