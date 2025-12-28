Бої у Гуляйполі: ситуація складна, частина міста під контролем окупантів, - ЗСУ

Сили оборони продовжують утримувати частину Гуляйполя, тривають міські бої.

Ситуація у місті Гуляйполе складна, частина населеного пункту перебуває під контролем російських військ. Про це йдеться в офіційному повідомленні Сил оборони Півдня України.

"Ситуація в Гуляйполі дійсно складна, частина населеного пункту перебуває під контролем російських військ. Вони активно проводять штурмові дії та намагаються завести групи закріплення. Окрім того, противник має значну перевагу і в живій силі, і в озброєнні: він активно використовує дрони-камікадзе й артилерію, завдає авіаційних ударів КАБами, НАРами (некеровані авіаційні ракети. - Ред.), намагаючись знищити наші позиції та витіснити українські підрозділи з населеного пункту", - заявили українські військові.

За добу, що триває, уточнили у Силах оборони, ворог майже два десятки разів штурмував позиції ЗСУ у місті, на вулицях "прямо зараз точаться запеклі бої - адже декілька зіткнень не припиняються в дану хвилину".

"Проте чималу частину Гуляйполя продовжують утримувати Сили оборони України. Наші підрозділи знаходяться на позиціях, проводять оборонні дії, завдають контрударів, ведуть пошуково-ударні дії зі знищення ворожих штурмових груп, завдаючи противнику відчутних втрат. Ворог вже сьогодні в Гуляйполі втратив понад три сотні особового складу і шість десятків одиниць техніки і озброєння", - наголошують у ЗСУ

Йдеться, що наразі ситуація в Гуляйполі дуже важка, однак наразі росіяни не мають повного контролю над вказаним населеним пунктом.

Ситуація у Степногірську

Також у Силах оборони додають, що у Степногірську ЗСУ досі ведуть оборонні дії. Там окупанти намагаються інфільтруватися по головній дорозі, яка веде в селище, і за нього теж тривають запеклі бої. Водночас у ЗСУ запевняють: частина селища перебуває під контролем українських оборонців.

"Заяви Путіна і доповіді Герасимова щодо Гуляйполя і Степногірська – нагадують ситуацію з Куп`янськом, який вони "захоплювали" вже декілька разів. Поспішність таких "бліцкригів" обумовлена майбутньою зустріччю президентів України та США, яка має відбутися найближчим часом", - стверджується у заяві.

Також Сили оборони Півдня оприлюднили відео, на якому можна побачити епізоди боїв за Гуляйполе та Степногірськ.

"Сили оборони щодня ліквідовують по кілька сотень окупантів на цьому напрямку", - підкреслюють у ЗСУ.

Тиск росіян на Гуляйполе

Нагадаємо, речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин заявив, що окупаційна армія РФ вважає дуже важливим захоплення міста Гуляйполе на Запоріжжі. Для цього росіяни підтягують резерви та намагаються зруйнувати усі будівлі в місті. На цьому напрямку ведуть запеклі бої. Також важка ситуація на Олександрівському напрямку.

