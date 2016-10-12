У Львові водій, який п'яним втікав з місця попередньої ДТП, збив двох пішоходів (фото)
За участі нетверезого водія у місті сталося дві ДТП, в одній з яких загинув пішохід.
У Львові вчора, близько 21 години на вулиці Шевченка сталося дві ДТП за участю одного автомобіля. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Львова.
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За даними поліції, водій Hyundai Terracan здійснив зіткнення з автомобілем Volkswagen Caddy. Згодом він на великій швидкості продовжив рух зустрічною смугою і через 400 метрів виїхав на тротуар де наїхав на двох пішоходів віком орієнтовно 45 років.
Один чоловік загинув на місці від отриманих травм, другого забрала швидка допомога у важкому стані.
«Водій Hyundai Terracan мав очевидні ознаки алкогольного сп‘яніння і його пасажир теж. При перевірці на стан сп‘яніння пристрій драгер показав результат – 1.52 проміле», - йдеться у повідомленні.
Першу аварію оформляли патрульні. На 45-річного водія склали протоколи за керування у нетверезому стані, за вчинену ДТП, за втечу з місця аварії та постанову за керування без необхідних документів.
Другу аварію з потерпілими оформляли слідчі Шевченківського відділу поліції. Зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження.