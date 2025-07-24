Альтман зазначив, що йому не подобається те, що люди занадто довіряють чат-ботам.

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман заявив, що дедалі більше людей занадто сильно покладаються на чат-бот ChatGPT під час ухвалення рішень, навіть найважливіших, пише Business Insider.

Зазначається, що під час виступу на банківській конференції, організованій Федеральною резервною системою цього тижня, Альтман висловився про тривожну тенденцію, яку він описує як "надмірна емоційна залежність" людей від ChatGPT. За його словами, найчастіше це явище спостерігається у молодих людей.

"Люди занадто покладаються на ChatGPT. Є молоді люди, які кажуть: "Я не можу прийняти жодного рішення у своєму житті, не розповівши ChatGPT про все, що відбувається. Він знає мене, він знає моїх друзів. Я буду робити все, що він скаже". Мені це дуже не подобається", - сказав Альтман.

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Крім того, гендиректор OpenAI зазначив, що навіть якщо ChatGPT дає чудові поради, не потрібно жити так, як радить штучний інтелект. Він вважає, що така тенденція може бути небезпечною.

Згідно зі звітом Common Sense Media, близько 72% підлітків у США хоча б раз користувалися чат-ботами зі штучним інтелектом. Половина опитаних розповіли, що довіряють порадам своїх цифрових компаньйонів.

Також опитування показало, що найчастіше чат-ботам довіряють підлітки віком 13-14 років. Багато з них поділилися, що часто консультуються з ними перед прийняттям важливих рішень.

ChatGPT Search отримав масштабне оновлення

Раніше компанія OpenAI випустила масштабне оновлення свого інтернет-пошукача ChatGPT Search. Тепер система дає більш вичерпні відповіді, а також краще розуміє контекст і запити.

Ключовим нововведенням стало додавання функції пошуку за допомогою завантажених зображень. Завдяки цьому чат-бот може допомогти розпізнати об'єкт або людину на зображенні.

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