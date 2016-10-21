У Києві під потяг метро впала людина, зупиняли рух червоною гілкою

Як це сталося і чи вижила, поки не відомо, передає ТСН.

Через інцидент повністю зупинили рух поїздів червоною гілкою. Саме зараз година пік і на станціях – тисячі людей.

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Тепер вони змушені добиратися на роботу чи в справах наземних транспортом.

Згодом у Київському метрополітені повідомили, що рух червоною гілкою відновили.

На "Берестейську" виїхала бригада швидкої медичної допомоги. Про це повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва. Подробиць там також поки що не знають.

На самій станції метро "Берестейська" коментувати будь-що телефоном відмовилися.

Раніше, 15 жовтня, у Києві тимчасово було обмежено рух поїздів по «синій» гілці метрополітену у зв’язку з тим, що на станції «Майдан Незалежності» під поїзд потрапила людина.