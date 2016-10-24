Маршрутне таксі "Львів-Романів" врізалося у дерево. За попередніми даними поліції, водій автобуса не впорався з керуванням.

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Водночас очевидці події зазначають, що ДТП сталася через те, що водій намагався уникнути зіткнення з пішоходом, який раптово вибіг на дорогу.

"Водій на всій швидкості врізався у дeрeво. Чeрeз пeрeднє скло вилeтіла жіночка, двeрима притиснуло дeкількох людeй, дужe багато постраждалих, щe одній пані повністю розірвало ногу, водія так і нe змогли дістати з крісла（він прийняв удар на сeбe", - написав у Facebook співробітник ГУНП у Львівській області Ігор Зінкевич.