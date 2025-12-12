Нарешті подолано одну з головних небезпек - що гроші "розморозяться" у найбільш незручниий момент.

Європейський Союз безстроково заморозив російські грошові активи, знерухмлені на початку війни. Досі заморозку продовжували кожні пів року. Тепер ці гроші можуть спрямувати на оборонні та інші бюджетні потреби України у 2026 та 2027 роках, пиише Reuters.

Видання зазначає, що міжнародне право начебто забороняє конфісковувати суверенні державні активи. Саме тому Європейська комісія запропонувала складну схему, що дозволить спрямувати на потреби України 165 з 210 мільярдів євро російських суверенних активів без їх формальної конфіскації.

Схема "репараційного кредиту"

Ідея ЄС полягає в тому, щоб випустити спеціальні облігації з нульовою дохідною ставкою, гарантовані російськими активами, які формально ніхто не конфісковує. Ці облігації передаються Україні як позика, і вона оплачує ними своєї бюджетні та оборонні потреби.

Формально Україна буде зобов'язана повернути ці гроші, але тільки після того, як отримає репарації від Росії за мирною угодою. Іншими словами, Росія "оплатить" потреби України зараз, а не колись потім.

Про які суми йдеться

За консенсусними оцінками, на початку російського вторгнення в Україну у різних іноземних юрисдикцях було заморожено близько 300 мільярдів доларів (257 мільярдів євро) російських суверенних активів. Це гроші саме російської держави, і сума не включає заморожені активи російських олігархів.

Із зазначеної суми близько 210 мільярдів євро зберігається в країнах Європи. Найбільше - 185 мільярдів євро – у бельгійському депозитарії Euroclear. З них 176 мільярдів євро - це "готівка", тоді як ще 9 мільярдів - це цінні папери, що мають перетворитися на "готівку" у 2026 та 2027 роках.

Розподіл ризиків

Спочатку в ЄС хотіли профінансувати "репараційний кредит" лише грошами Euroclear, але Бельгія "встала в позу", злякавшись, що Росія потім їй помститься у той чи інший спосіб, а решта союзників зроблять те саме, що гаранти Будапештського меморандуму зробили у 2014 році - тобто нічого.

Тож тепер Бельгія наполягає на тому, щоб решту 25 мільярдів євро російських суверенних активів, заморожених в інших країнах ЄС, також використали для фінансування України. Більша частина цих 25 мільярдів – близько 18 мільярдів євро – зберігається у французьких банках.

При всьому цьому Росія залишатиметься формальним власником усіх цих коштів. Просто замість певної суми грошей на рахунках їй будуть нараховані спеціальні облігації ЄС на ту ж суму.

"Країни ЄС повинні розділити ризики всього проєкту. Основний ризик полягає в сценарії, за якого ЄС має повернути гроші Росії, але Росія ще не виплатила воєнні репарації Україні, що покладає на ЄС відповідальність за суму, перераховану Україні", - пише Reuters.

12 грудня уряди ЄС домовилися, що заморожені російські активи залишатимуться замороженими на невизначений термін, що усуне цей головний ризик. Бо досі доводилося продовжувати заморозку кожні 6 місяців, і була ймовірність, що умовна Угорщина відмовиться підтримати продовження заморозки.

Росія почала "судитися" за заморожені активи

Як писав УНІАН, Центральний банк Росії подав позов до Арбітражного суду Москви проти бельгійського депозитарію Euroclear. У заяві регулятор стверджує, що компанія завдала йому збитків через нібито "незаконні дії", які призвели до блокування активів і позбавили Банк Росії можливості розпоряджатися своїми коштами та цінними паперами.

Позов пов’язаний також із тим, що активи Центробанку, заморожені у Euroclear, розглядаються Єврокомісією без згоди російського регулятора. Москва вимагає стягнення збитків, заявляючи, що дії депозитарію порушили її права та завдали фінансової шкоди.

Яким буде рішення російського суду, вгадати не важко.

