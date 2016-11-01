У Чернівцях суддя-водій втік від поліцейських після пропозиції пройти алкотест

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі патрульної поліції, ввечері 30 жовтня на Театральній площі патрульні помітили автомобіль марки Lexus, що був припаркований з порушеннями Правил дорожнього руху. Поліцейські зробили зауваження водієві, після чого останній перепаркував автомобіль.

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Під час перевірки документів інспектори виявили відсутність у нього страхового полісу. На громадянина винесли постанову за ч.1 ст.126 КУпАП (керування транспортним засобом собою, яка не має відповідних документів).

«Також в громадянина були ознаки сп'яніння. Водій погодився пройти тест на стан сп'яніння», - повідомили у прес-службі.

Проте, коли алкотестер привезли за вказаною адресою, порушник зник з місця події.

На відео, яке оприлюднила сьогодні прес-служба патрульної поліції Чернівців видно, що після спілкування з полісменами водій іномарки увійшов до ресторану на Театральній площі, пообіцявши скоро повернутися. Натомість він звідти більше не виходив. Згодом співробітники поліції зайшли до закладу, намагаючись знайти порушника ПДР, проте у ресторані його не знайшли.

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Місцеві журналісти впізнали в водієві іномарки чернівчанина, який працює суддею Садгірського районного в місті Чернівцях суду.