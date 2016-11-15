Під Львовом зіткнулись два авто: загинула одна людина

Внаслідок ДПТ у селі Сокільники, шо під Львовом загинув 24-річний пасажир одного з автомобілів.

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Про це повідомила прес-служба Головного управління ДСНС у Львівській області.

"Сьогодні, о 01:52 ночі, в селі Сокільники, що під Львовом, водій автомобіля Mercedes Sprinter не впорався з керуванням і зіткнувся з автомобілем DAF", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок ДТП загинув 24-річний пасажир автівки Mercedes Sprinter, а самого водія із травмами різного ступеня важкості госпіталізували у 8-му міську клінічну лікарню.

На місце події, окрім медиків та поліцейських, прибули і рятувальники. За допомогою гідравлічних ножиць вони деблоковували загиблого та потерпілого з автомобіля.

Наразі триває розслідування.