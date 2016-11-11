В аварії у Львові загинула 17-річна пасажирка авто (відео)
14:44, 11 листопада 2016Інциденти
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Перевірка на стан сп'яніння водія показала 0,5 проміле алкоголю у крові.
В аварії у Львові загинула 17-річна пасажирка авто / zaxid.net
Уночі 11 листопада на перехресті вул. Волинської та Промислової водій Mercedes не впорався з керуванням і врізався в стіну, повідомляє ТСН.ua.
Як повідомила речниця Патрульної поліції Львова Катерина Рибій, внаслідок ДТП загинула 17-річна пасажирка, ще трьох хлопців забрали в лікарню.
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ДТП сталася близько 05:00. За попередньою інформацією, за кермом автомобіля сидів неповнолітній.
Одного пасажира з лікарні відпустили додому, ще один перебуває у травматичному відділенні.
Перевірка на стан сп'яніння водія показала 0,5 проміле алкоголю у крові.
В аварії у Львові загинула 17-річна пасажирка авто
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