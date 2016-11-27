На Житомирщині автомобіль зіткнувся з мікроавтобусом: загинули 4 людей (фото)

На Житомирщині внаслідок зіткнення автомобіля з мікроавтобусом загинули 4 людей.

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Як повідомляє Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Житомирській області, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 26 листопада, о 17.33 між селами Кам’яний Майдан і Лебедівка Новоград-Волинського району.

«Встановлено, що сталося зіткнення легкового автомобіля «ВАЗ 2106» з мікроавтобусом «Mercedes-Benz Vito». В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули водій мікроавтобуса та водій і 2 пасажирів легковика. Одного пасажира автомобіля «ВАЗ 2106» швидка допомога госпіталізувала до медичного закладу», - йдеться в повідомленні.