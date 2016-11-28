Грабіжники катували чоловіка, після чого забрали в нього три тисячі гривень та дві ікони

Поліцію викликав сусід потерпілого. Жертву пограбування було госпіталізовано, повідомив відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

Двоє невідомих розбили вікно та проникли в будинок. Побачивши господаря в ліжку, вони розбудили його, зв'язали руки і ноги мотузкою, яку знайшли в будинку, і зажадали у чоловіка гроші. Коли побачили, що останній не поспішає розлучатися з ними, зловмисники почали бити його по голові і штрикати ножем по стегнах і руках.

Чоловік змушений був віддати зловмисникам гроші. Вони забрали також мобільний телефон господаря та дві ікони, що висіли на стіні, після чого втекли.

У затриманих вилучено частину викраденого, а саме мобільний телефон і одну з ікон потерпілого. Іншу, за словами зловмисників, вони встигли продати невідомому чоловікові за 200 гривень. Зараз проводиться експертиза щодо встановлення істинної цінності ікон.

В ході оперативно-розшукових дій за фактом розбійного нападу поліцейські Дніпровського РВП затримали місцевих чоловіків 1975 та 1984 року народження, раніше засуджених за скоєння аналогічних злочинів. Їм повідомили про підозру і взяли під варту.