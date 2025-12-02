Раніше у Ространснагляді повідомили про різке зростання кількості загиблих в авіакатастрофах у РФ.

З січня по кінець листопада цього року кількість інцидентів з літаками російських авіакомпаній суттєво зросла у порівнянні з минулорічним показником. Про це повідомляють російські опозиційні ЗМІ.

Якщо в січні-листопаді 2024 року журналісти нарахували 210 інцидентів, то станом на кінець листопада цього року різні поломки і технічні неприємності з російськими цивільними літаками траплялися приблизно в чотири рази частіше.

Загалом зафіксували понад 800 випадків поломок, коли політ був перерваний або відкладений.

Поломки були викликані проблемами з двигунами або, наприклад, дверима. На думку фахівців, збільшення кількості відмов пов’язано, в першу чергу, з санкційним тиском, який призвів до нестачі обладнання і запчастин.

Траплялися у цьому році і серйозні аварії та авіакатастрофи.

Найбільшою з них стала катастрофа літака авіакомпанії "Ангара". Нагадаємо, 24 червня Ан-24, що летів з Хабаровська до Тинди Амурської області, впав за 15 км від пункту призначення. Тоді загинули 42 пасажири та шестеро членів екіпажу.

Загалом цього року в російській комерційній авіації вже сталися дві аварії та дві авіакатастрофи, жертвами яких стали 53 людини.

Основна кількість авіаційних подій в Росії відбувається зі старими радянськими літаками типу Ан-24 і Ан-26, які на сьогодні замінити нічим, адже ринок західних літаків зачинений. Багатьом російським машинам вже виповнилося 50 років.

Передумов для покращення ситуації немає.

На початку жовтня глава Росавіації Дмитро Ядров заявив, що за песимістичним прогнозом у найближчі п'ять років РФ може втратити 339 літаків, включно із 109 іноземними бортами. Крім цього, росіяни запланували вивести з експлуатації 200 гелікоптерів.

Загалом парк російських авіакомпаній налічує 1135 повітряних суден, з яких "на крилі" – 1088 одиниць.

Російське авіабудування – суцільні провали

Росія намагається будувати нові цивільні літаки, але вони зазвичай не тільки недоопрацьовані, а й дуже дорогі.

Раніше стало відомо, що ціна флагманського пасажирського МС-21 наблизилася до позначки у 100 мільйонів доларів – це навіть більше ціни деяких західних машин схожого класу.

Росіяни також намагаються відродити декілька радянських програм літакобудування, але такі крилаті машини навряд чи можуть бути економічними.

