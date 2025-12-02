Допомогли в цьому аж 2 нових DLC.

Euro Truck Simulator 2 через 13 років після релізу несподівано оновив власний рекорд за кількістю одночасних гравців у Steam. Гра вийшла ще 2012 року і відтоді стала одним із найвідоміших проєктів, які можна знайти в Steam.

За даними SteamDB, проєкт досяг нового піку - 72 678 користувачів онлайн, що стало найвищим показником за весь час існування гри.

Сплеск інтересу пояснюється одразу двома свіжими доповненнями, які вийшли в один день. Велике DLC Nordic Horizons додало нові регіони північної Скандинавії, а більш компактний пакет Forest Machinery привніс набір лісозаготівельної техніки для перевезення.

Euro Truck Simulator 2 стабільно залишається одним із найпопулярніших симуляторів у Steam. Гру цінують за реалістичну фізику, детальні маршрути та медитативний геймплей, який приваблює як фанатів жанру, так і тих, хто просто хоче розслабитися за віртуальним кермом.

Раніше ми розповідали, що автори Euro Truck Simulator показали, як заварювати чай, і затізерили оновлення Великої Британії. Офіційного анонсу поки ще не було, але натяк прозоріший нікуди.

