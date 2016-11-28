Одеський листоноша викрав дві посилки з понад 170 тисячами гривень

В Малиновському районі Одеси сьогодні затримано співробітника пошти, який викрав дві посилки з більш як 170 тис. грн.

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Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, в поліцію надійшло повідомлення про зникнення грошових коштів в одному з поштових відділень Одеси.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили особу підозрюваного - сканувальника поштового відділення.

Встановлено, що 25-річний чоловік, побачивши два пакети, які були марковані написом «цінні папери», вирішив, що в них можуть знаходитися готівкові кошти. «Переконавшись у відсутності сторонніх осіб, він потай узяв пакети, поклав їх у пластиковий контейнер для сміття і виніс на вулицю. Біля сміттєвого бака зловмисник дістав викрадені пакети з грошима і пішов додому», - розповіли в главку.

Відзначається, що, таким чином, житель Одеської області під час виконання своїх службових обов'язків скоїв крадіжку двох поштових посилок з грошовими коштами в сумі понад 170 тис. грн.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.