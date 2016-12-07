У Харківській області зіткнулися два автомобілі: загинули три людини

У Харківській області внаслідок лобового зіткнення двох легкових автомобілів загинули три людини.

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Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської ОДА із посиланням на щодобове оперативне зведення по регіону.

За відомостями ОДА, аварія сталася вчора, 6 грудня, о 12:45 на автотрасі Київ - Харків - Довжанський поблизу селища Волохів Яр у Чугуївському районі. Із невідомих причин відбулося лобове зіткнення автомобілів Daewoo Sens і Mitsubishi.

Внаслідок ДТП від отриманих травм загинули на місці пригоди водій автомобіля Daewoo Sens, чоловік 1987 року народження, і його пасажир (1986 р. н.). Пізніше в лікарні помер ще один пасажир Daewoo Sens. Правоохоронні органи встановлюють винуватця ДТП.