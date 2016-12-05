На Одещині в ДТП загинули відомий композитор Гомельська і її чоловік тележурналіст

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДержНС в Одеській області, аварія сталася увечері 4 грудня на 52 км автодороги Одеса - Миколаїв.

«Рятувальники, які прибули на місце НП, встановили, що в результаті зіткнення легкового автомобіля Hyundai з деревом двоє людей загинули. Ще одна пасажирка дістала численні травми, після звільнення з пошкодженого автомобіля її було госпіталізовано у тяжкому стані», - зазначили в прес-службі.

Як було встановлено пізніше, в результаті ДТП загинули відомий композитор, доцент музичної академії, член Національної спілки композиторів України 52-річна Юлія Гомельська та її чоловік, одеський тележурналіст Сергій Усатенко.

Читайте такожПасажирський потяг "Москва – Хмельницький" зіткнувся із "КамАЗом"

Юлія Гомельська закінчила Одеську консерваторію імені А. В. Нежданової (нині - Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової), потім викладала в ній. Вона - кандидат мистецтвознавства, автор симфонічної, балетної, камерної та вокальної музики, член Української секції ISCM - Міжнародного товариства сучасної музики.

Її твори виконувались у таких концертних залах як Wigmore Hall і Purcell Room (Лондон, 1998, 2001, 2002), «Gran Teatre del Liceu» (Барселона, 2002). У 2008 її балет Jane Eyre був поставлений Лондонським дитячим балетом у Peacock театр (Лондон).

7 грудня в музакадемії планувався концерт Гомельської та її учнів на честь 80-річчя з дня народження композитора Олександра Красотова