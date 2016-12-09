На Запоріжжі прогримів вибух у будинку відпочинку, загинув охоронець

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Вибух стався вчора ввечері, 8 грудня, в смт Кирилівка.

"За попередньою інформацією, в приміщенні будинку непрацюючого відпочинку вибухнула граната", - сказано в повідомленні.

Всього в будівлі знаходилося два охоронця. Встановлено, що трагедія сталася внаслідок надмірного вживання алкоголю та необережного поводження з гранатою одним з них - 17-річним жителем Мелітополя.

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Молодий охоронець загинув, його 43-річний колега – госпіталізований з численними пораненнями.

Зараз поліція з'ясовує, звідки загиблий взяв боєприпас. Розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами) та ст. 264 (Недбале зберігання зброї або бойових припасів) Кримінального кодексу України.

Раніше в одному з кафе Харкова стався вибух, в закладі перебував несправний газовий балон.