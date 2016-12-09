Екс-голову "Київенергохолдингу", у якого знайшли годинник від Путіна, заарештували на два місяці

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва в Facebook.

Суд підтримав позицію прокурора і обрав для затриманого запобіжний захід у вигляді двох місяців арешту. Одночасно в якості альтернативи суд встановив підозрюваному заставу у розмірі 7 млн гривень.

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Екс-голова правління ЗАТ "Компанія Київенергохолдинг" був затриманий в ніч на 7 грудня 2016 р. слідчими прокуратури міста Києва спільно з Нацполіцією і СБУ. Йому інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодінням шляхом зловживання службовим становищем") КК України.

За словами генпрокурора Юрія Луценка, екс-голова "Київенергохолдингу" готувався до втечі на територію "ДНР".