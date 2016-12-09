Суд заарештував екс-главу "Київенергохолдингу", затриманого з годинником від Путіна при спробі втечі до "ДНР"
Печерський райсуд Києва заарештував на два місяці екс-голову правління "Київенергохолдингу" Юрія Бондаря, якого затримали в рамках розслідування незаконного відчуження пакету акцій АК "Київенерго" вартістю понад 77 млн грн.
Про це повідомляє прес-служба Київської прокуратури.
Зазначається, що одночасно як альтернативу суд встановив Бондарю заставу у розмірі 7 млн гривень.
Йому інкримінують скоєння злочину за статтею "привласнення, розтрата майна або заволодінням шляхом зловживання службовим становищем".
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Як відомо, прокуратура Києва в четвер разом з Національною поліцією і СБУв рамках справи про розтрату державних коштів в особливо великому розмірі затримала екс-керівника Київенергохолдингу Юрія Бондаря.
Тоді генпрокурор Юрій Луценко заявив, що затриманий готувався до втечі на територію "ДНР".
Також він продемонстрував "знайдені при обшуку іменний годинник від Путіна".