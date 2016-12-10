На Закарпатті суддя вдруге попався на управлінні автомобілем в нетверезому стані

У п'ятницю, 9 грудня, суддю Ужгородського міськрайонного суду Михайла Ротмістренка знову затримали за водіння в нетверезому вигляді.

Як пише місцевий журналіст Віталій Глагола на своїй сторінці в Facebook, суддя на тому ж автомобілі BMW Х5 не зупинився на вимогу патрульних в Ужгороді, після чого півтори години намагався від них втекти.

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Коли його все-таки зупинили, пройти тест на стан сп'яніння за допомогою "Драггера" суддя відмовився. У зв'язку з цим його відправили на огляд в наркодиспансер. "А як я тут опинився? Де моя машина? Я вдома спав взагалі", - запитував у диспансері суддя.

Нагадаємо, вперше Ротмістренка затримали в серпні: на виїзді з Мукачева суддя не включив покажчик повороту, за що його зупинили. Під час розмови патрульні поліцейські помітили чіткі ознаки алкогольного сп'яніння, що згодом підтвердилося в Мукачівській ЦРЛ. Тест алкоголю в крові показав 2,24 проміле, що перевищує допустиму норму в 10 разів.