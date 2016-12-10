На Тернопільщині судимий за вбивство дитини, вийшовши з тюрми за "законом Савченко", убив свою дружину

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, 6 грудня сільський голова села Мала Лука повідомив поліцейських про зникнення 42-річної Олени Вуздеревич, яка 1 грудня вийшла з дому і не повернулася. До пошуків жінки були залучені співробітники кількох відділень та відділів поліції, рота спецпризначення “Тернопіль”, рятувальники, водолази та кінологи.

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У ході слідчо-оперативних заходів правоохоронці запідозрили, що до зникнення жінки причетний її офіційний чоловік, який у червні вийшов з тюрми за «законом Савченко».

Учора він зізнався, що будучи напідпитку, почав ревнувати до нового співмешканця дружини. Під час сварки він убив дружину ножом, її тіло розчленував, спакував у мішки та викинув у річку Збруч.

Наразі оперативники знайшли лише тулуб жінки. Пошуки інших частин тіла продовжуються.

Також слідчі встановили, що жінка, сина якого убив затриманий, пробачила йому цей вчинок і вийшла заміж за нього, коли він відбував покарання у місцях позбавлення волі. Проте не дочекалася його повернення і почала жити з іншим.

Вбивцю затримано, за фактом вбивства відкрито кримінальне провадження.

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня 2007 року 22-річний житель села Мала Лука Гусятинського району після сварки зі співмешканкою вбив її 5-річного сина. Він двічі кинув дитину головою до підлоги, аби той перестав плакати. З похмілля з мертвим хлопчиком він пішов до сусідки, а потім, аби приховати сліди злочину, прив’язав до тіла дитини камінь та викинув у криницю.

За цей злочин суд позбавив його волі на 14 років. З них відсидів 8.