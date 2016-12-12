У Дніпрі батько з сином провалилися під лід (відео)

У Дніпрі працівникам ДСНС вдалося врятувати хлопчика і його батька, які провалилися під лід.

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Про це повідомляє прес-служба ДСНС України в Дніпропетровській області. Згідно з повідомленням, інцидент стався в неділю вдень.

"На відстані близько 70 метрів від берега провалився дитина, а слідом і батько, який намагався врятувати хлопця. Водолази за допомогою аварійно-рятувального обладнання витягли з-під льоду дев'ятирічного хлопчика і 44-річного батька", – зазначають у повідомленні.

Дитину і його батька госпіталізували з діагнозом "загальне переохолодження".