У Дніпрі батько з сином провалилися під лід (відео)
12:01, 12 грудня 2016Інциденти
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На відстані близько 70 метрів від берега провалився дитина, а слідом і батько, який намагався врятувати хлопця. Їх врятували працівники ДСНС.
Інцидент стався в неділю вдень / Фото ДСНС
У Дніпрі працівникам ДСНС вдалося врятувати хлопчика і його батька, які провалилися під лід.
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Про це повідомляє прес-служба ДСНС України в Дніпропетровській області. Згідно з повідомленням, інцидент стався в неділю вдень.
"На відстані близько 70 метрів від берега провалився дитина, а слідом і батько, який намагався врятувати хлопця. Водолази за допомогою аварійно-рятувального обладнання витягли з-під льоду дев'ятирічного хлопчика і 44-річного батька", – зазначають у повідомленні.
Дитину і його батька госпіталізували з діагнозом "загальне переохолодження".
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