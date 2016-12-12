На Харківщині СБУ знешкодила угруповання хакерів

Про повідомляє прес-служба відомства.

"Троє харків’ян упродовж двох років втручалися в роботу автоматизованих систем та комп'ютерних мереж через проведення DDOS-атак "на замовлення". Зловмисники створювали шкідливі програми для ураження комп’ютерів та отримання над ними повного прихованого контролю. Потім контрольовані комп’ютери об’єднувалися у Bot-Net-мережу для участі в хакерських атаках", - сказано у повідомленні.

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Зловмисникам повідомлено про підозру за ст. 361 та ст. 361-1 Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці встановлюють замовників, які користувалися послугами хакерів.