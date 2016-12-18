У московському аеропорту зіткнулися два літаки
02:26, 18 грудня 2016Інциденти
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При буксуванні літаків А321 в аеропорту "Шереметьєво" сталося зіткнення.
Зіткнення сталося при буксируванні одного з літаків / Фото airlines-inform.ru
Як передає "ТАСС", прес-служба "Аерофлоту" повідомила про "легке зіткнення закінцівками крила".
У прес-службі "Шереметьєво" уточнили, що зіткнення відбулося при буксуванні одного з літаків, в той час як другий стояв на пероні. У зв'язку з інцидентом проводиться внутрішнє службове розслідування.
Повідомляється, що пасажирів і членів екіпажу в літаках в цей момент не було.
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