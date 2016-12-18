У московському аеропорту зіткнулися два літаки

Як передає "ТАСС", прес-служба "Аерофлоту" повідомила про "легке зіткнення закінцівками крила".

У прес-службі "Шереметьєво" уточнили, що зіткнення відбулося при буксуванні одного з літаків, в той час як другий стояв на пероні. У зв'язку з інцидентом проводиться внутрішнє службове розслідування.

Повідомляється, що пасажирів і членів екіпажу в літаках в цей момент не було.