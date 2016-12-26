У Харкові перекинувся позашляховик, водій загинув

19:01, 26 грудня 2016
Інциденти
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Харківські правоохоронці з'ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинула людина.

Фото УНІАН

Як передає Depo.Харків із посиланням на щодобове зведення про оперативну обстановку в Харківській області, аварія сталася сьогодні, 26 грудня, о 1:00 на проспекті Гагаріна, 105-а.

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За відомостями оперативних служб, водій автомобіля "Міцубісі-Паджеро", чоловік 1977 року народження, не впорався з керування та перевернув авто.

Внаслідок ДТП чоловік загинув на місці.

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Теги: #ДТП#Харьков