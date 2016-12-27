У Харкові відпустили під заставу у 110 тис. грн патрульного, підозрюваного у скоєнні смертельної ДТП

Про це кореспондентові УНІАН повідомив адвокат Мамотюка Олег Головков.

За його словами, у четвер, 22 грудня, Апеляційний суд Харківської області скасував рішення слідчого судді Червонозаводського райсуду Харкова про взяття Мамотюка під варту без можливості внесення застави. Суд визначив для підозрюваного заставу в розмірі 110 тис. грн.

Головков зазначив, що після внесення застави Мамотюка випустили з СІЗО вчора, 26 грудня, о 19:20.

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Адвокат додав, що завтра, 28 грудня, о 14:00 у Дзержинському райсуді Харкова розпочнеться перше попереднє засідання у справі Мамотюка.

Як повідомляв УНІАН, 10 липня близько 4:00 у центрі Харкова сталася ДТП за участю автомобіля патрульної поліції, внаслідок якої загинули дві людини, ще п’ять осіб отримали поранення.

Прокуратура Харківської області проводить досудове розслідування. Попередня кваліфікація злочину - ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

12 липня патрульному Мамотюку, який керував службовим автомобілем, оголосили підозру у скоєнні злочину, після чого, 13 липня, взяли під варту. У Харкові пройшли акції протесту з вимогою притягнути патрульного до відповідальності.

7 та 8 грудня, незважаючи на закінчення терміну тримання під вартою, суд не зміг обрати для патрульного міру запобіжного заходу, у зв’язку з чим 8 грудня Мамотюк був звільнений зі слідчого ізолятору через закінчення терміну дії міри запобіжного заходу.

12 грудня суд знову вирішив взяти Мамотюка під варту.