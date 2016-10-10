У Харкові продовжили арешт патрульному, підозрюваному у скоєнні ДТП з двома загиблими

Як повідомив кореспондентові УНІАН адвокат підозрюваного Олександра Мамотюка Олег Головков, відповідне рішення Червонозаводський райсуд Харкова ухвалив сьогодні, 10 жовтня.

За його словами, суд за клопотанням прокуратури продовжив запобіжний захід для патрульного до 8 грудня. На час слідства Мамотюк утримуватиметься у Харківському СІЗО.

Головков наголосив, що під час судового засідання прокурор не зміг надати доказів, які б могли бути підставою для тримання патрульного під вартою, тому на це рішення протягом тижня буде подана апеляція.

Читайте такожСуд максимально пом'якшив запобіжний захід патрульному, підозрюваному у вбивстві юнака у BMW в Києві

Як повідомляв УНІАН, Як повідомляв УНІАН, 10 липня близько 4:00 на перехресті вулиць Сумської та Динамівської відбулося зіткнення автомобіля Toyota Prius патрульної служби з автомобілем «Москвич-2141». Внаслідок зіткнення загинуло молоде подружжя. За повідомленнями ЗМІ, загиблими виявилися Анна Протасова та Кирило Ананьєв. Крім цього, ще 5 людей отримали тілесні ушкодження.

Прокуратура Харківської області проводила досудове розслідування. Попередня кваліфікація злочину - ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

12 липня патрульному Мамотюку, який керував службовим автомобілем, оголосили підозру у скоєнні злочину, а 13 липня взяли під варту.

Протягом тижня після ДТП за участю патрульних у Харкові проходили акції протесту з вимогою притягнути до відповідальності правоохоронців.