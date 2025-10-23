Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,55 грн/євро.

Національний банк України встановив на п'ятницю, 24 жовтня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,90 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 14 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на п'ятницю установлено на рівні 48,55 гривні за один євро, тобто гривня втратила 18 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,92/41,95 грн/дол., а євро - 48,58/48,60 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 23 жовтня зріс на 15 копійок і складає 42,05 гривні за долар, а курс євро подорожчав на 5 копійок і складає 48,90 гривні за євро. При цьому продати американську валюту в банку можна за курсом 41,45 гривні, а євро - за курсом 47,90 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара до гривні в банках України зріс на 8 копійок і складає 42,03 гривні за долар, а продати американську валюту можна за середнім курсом 41,57 гривні за долар. Водночас середній курс євро до гривні залишився на попередньому рівні і складає 48,95 гривні за євро,а продати європейську валюту можна за курсом 48,25 гривні за євро.

