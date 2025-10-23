Ініціатор війни Володимир Путін розуміє, що надання Україні далекобійної зброї може змінити перебіг війни, наголосив глава держави.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що деякі європейські країни теж мають далекобійну зброю, у тому числі крилаті ракети Tomahawk. Україна вже почала розмовляти з цими країнами з приводу цих ракет. Про це глава держави сказав під час виступу на засіданні Європейської Ради.

"Нам слід сприймати наші дії не лише як захист, хоча це і є основною метою. Нам також необхідно так формувати нашу політику, щоб зупинити поширення або повторення руйнівних тактик Росії - у Європі чи деінде. Тому, коли ми говоримо про далекобійну зброю, наприклад, для України, ми маємо на увазі, що режим Путіна має відчути реальні наслідки цієї війни", - сказав Зеленський.

У зв’язку з цим, глава держави закликав європейських лідерів підтримати все, що допоможе Україні отримати такі можливості, адже "це справді суттєво впливає на Росію".

Відео дня

"І ця далекобійна зброя є не тільки у США - вона також є в деяких європейських країнах, зокрема "Томагавки". Ми вже говоримо з країнами, які можуть допомогти", - наголосив Зеленський.

Президент України звернув увагу на те, як занервував російський диктатор Володимир Путін, коли порушили тему "Томагавків".

Як переконує Зеленський, Путін розуміє, що "далекобійна зброя може справді змінити перебіг війни".

Постачання Україні "Томагавків" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня Трамп висловив сподівання, що йому вдасться припинити війну Росії проти України без думок про "Томагавки".

"Ви ніколи не знаєте, що станеться під час війни і миру. Тому ми говоритимемо про "Томагавки", і ми б віддали перевагу тому, щоб їм не знадобилися "Томагавки". Чесно кажучи, ми віддали б перевагу, щоб війна закінчилася", - сказав президент США.

За даними ЗМІ, Трамп не обіцяв надати Україні ці ракети, але це питання ще зняте з порядку денного. Зокрема експерт Центру стратегічних і міжнародних досліджень Том Карако наголосив, що проблема полягає у тому, що Україна не може самостійно запустити ці ракети, але якщо США погодяться поставити їх Україні, то озброєння буде передано разом із пусковими установками.

Вас також можуть зацікавити новини: