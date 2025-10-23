Зміни стосуються паспортів старого зразка - тих, що у формі книжечки.

В українських паспортах старого зразка більше не буде російської мови. Відповідну постанову за номером 13369 ухвалила Верховна Рада України.

За відповідне рішення проголосували 265 народних обранців.

Відтепер старі паспорти (так звані паспорти-книжечки) треба заповнювати виключно українською мовою. Досі в цих документах інформацію дублювали ще й російською.

Старі правила були затверджені ще у 1992 році, що спричиняло колізії в законодавстві.

Також варто зауважити, що з 2016 року паспорт громадянина України видається виключно у вигляді ID-картки. Лише у виняткових випадках за рішенням суду ще можна отримати паспорт-книжечку. Однак навіть в такому випадку усі відомості в ньому будуть виключно українською мовою.

Попри ухвалення нової постанови, старі паспорти із записами російською мовою лишаються чинними.

Інші зміни в документах

Як писав УНІАН, у червні наступного року в Україні завершиться перехід до електронних трудових книжок. Уряд закликає громадян внести в електронні реєстри інформацію з паперової трудової книжки, бо вона потім знадобиться для нарахування пенсії.

Разом з тим експерти кажуть, що жодного покарання за несвоєчасне внесення відомостей в електронний реєстр немає. Крім того, стара паперова книжка залишається юридично чинною, хоча й більше не є обов’язковою при взаємодії з роботодавцем.

