Бельгія вимагає повного розподілу юридичних ризиків між країнами ЄС.

Бельгія погрожує заблокувати рішення про "репараційний кредит" для України за рахунок заморожених російських активів і вимагає виконання трьох важливих умов. Про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер під час спілкування зі ЗМІ перед самітом лідерів ЄС 23 жовтня.

"Ми маємо бути обережними, щоб будь-які рішення про замороження російських активів не обернулися проти нас", - наголосив він.

По-перше, Бельгія вимагає повного розподілу юридичних ризиків між країнами ЄС, оскільки саме в бельгійському Euroclear зберігаються значні суми російських активів.

По-друге, вона наполягає на гарантіях на випадок, якщо кошти доведеться повертати.

Крім того, Бельгія хоче, щоб аналогічні кроки робили інші держави, де також розміщені активи РФ.

"В іншому разі відповідні дії Росії можуть торкнутися тільки Бельгії, і це не дуже справедливо", - сказав прем'єр Бельгії.

Відео дня

Де Вевер наголосив, що, якщо ці умови не буде виконано, він "зробить усе можливе", щоб заблокувати рішення про репараційний кредит.

За його словами, подібний крок може призвести до серйозних наслідків - Москва здатна відповісти конфіскацією власності європейських компаній, а самі дії ЄС створять небезпечний юридичний прецедент.

"Якщо ви хочете ухвалювати рішення, яких в історії ще не було, потрібно починати з юридичної бази", - зазначив прем'єр.

Він також попередив, що за неправильних кроків Європа ризикує "допомогти Путіну замість того, щоб покарати його", якщо Росія у відповідь отримає можливість компенсувати свої втрати за рахунок європейських активів.

Заморожені активи РФ - що слід знати

Згідно з планом Єврокомісії, ЄС надасть Україні масштабний кредит під заставу заморожених російських активів, що зберігаються в депозитарії Euroclear. Водночас Україна повинна буде погасити кредит тільки в разі отримання репарацій від Росії.

У ЄС наполягають на законності цієї схеми, оскільки гроші будуть взяті в борг, а не конфісковані, і Росія зможе в майбутньому повернути їх. Однак у Кремлі відреагували вкрай агресивно, попередивши, що РФ може притягнути до відповідальності окремих осіб і країни, причетні до цього.

Значна частина російських заморожених активів російського уряду зберігається в бельгійському Euroclear, тож Бельгія справедливо побоюється, що саме вона прийме на себе основний удар будь-яких юридичних або фінансових наслідків. Саме тому країна наполягає на необхідності розподілу ризиків по всій Європі.

Крім того, на думку критиків, інші країни, наприклад, Китай та Індія, можуть відмовитися розміщувати свої заощадження в європейських банках через побоювання, що їхні власні активи можуть бути заморожені та надані як кредити, якщо вони опиняться в невигідному становищі для Європи.

Вас також можуть зацікавити новини: