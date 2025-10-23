Також генсек НАТО висловився й про шанси завершити війну в Україні.

У майбутньому НАТО може збивати російські літаки, якщо вони становитимуть загрозу для країн альянсу. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтервʼю Fox News.

За його словами, якщо літаки не будуть загрожувати, то їх перехоплять та виведуть з повітряного простору альянсу.

Відомо, що за останні шість тижнів три російські літаки пролетіли над повітряним простором Естонії, а безпілотники перетнули кордон Польщі. Ці дві країни є членами НАТО.

"НАТО відреагувало саме так, як і повинно було. Ми тренувалися і готувалися до цього", - запевнив Рютте.

Також генсек вірить, що Трамп дотримається своєї обіцянки та допоможе завершити війну в Україні.

"Він справжній миротворець. Він хоче покласти край цій війні. Це для нього дуже важливо", - наголосив політик.

Крім того, він вважає, що потрібно негайно заморозити лінію конфлікту та організувати зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

"Зупиніться на досягнутому, а потім ви зможете обговорити багато інших питань", - закликав Рютте.

Загроза для НАТО з боку РФ - останні новини

Раніше новопризначений начальник оборони Франції Фабʼєн Мандон закликав готуватися до можливої війни за 3-4 роки. Він заявив, що наразі готує збройні сили країни до "шоку, який буде своєрідним випробуванням" з боку Росії.

"Росія - це країна, яка може спокуситися продовжити війну на нашому континенті. Перше завдання, яке я поставив перед збройними силами, – бути готовими через три-чотири роки до шоку, який буде своєрідним випробуванням. Це випробування вже існує в гібридній формі, але може стати більш жорстоким", - попередив Мандон.

Водночас американський генерал Алексус Гринкевич, який обіймає посаду верховного головнокомандувача НАТО в Європі, зробив заяву про провокації Росії. За його словами, реакція НАТО стала для Москви сигналом, і тепер є ознаки того, що Росія намагається бути більш обережною.

"Ми матимемо стримуючий ефект, але вони продовжуватимуть намагатися рухатися і застосовувати гібридні підходи до того, як кидати виклик Альянсу", - спрогнозував Гринкевич.

