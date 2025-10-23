Щорічно в жовтні впливовий журнал про туризм і подорожі National Geographic представляє свій список найкращих місць у всьому світі для відвідування в майбутньому році.
У свіжій добірці на 2026 рік міжнародне співтовариство дослідників, фотографів і редакторів National Geographic відібрало список із 25 напрямків на будь-який смак, а очолив його гірський масив Доломіти на північному сході Італії.
Насамперед таке рішення було ухвалено через те, що саме там, недалеко від Мілана, у лютому 2026 року відбудуться чергові Зимові Олімпійські ігри. Втім, відвідати цей регіон можна і в будь-яку іншу пору року, адже на період проведення головних спортивних змагань року там буде дуже людно, а ціни зростуть у рази.
Друге місце в списку посіла провінція Квебек у Канаді, де туристам рекомендують звернути увагу на нові природні парки, а замкнула трійку лідерів китайська столиця Пекін, де на мандрівників, на думку авторів рейтингу, чекає неймовірне занурення в історію та культуру.
25 найкращих місць у світі для подорожей у 2026 році
- Доломітові Альпи, Мілан, Італія.
- Квебек, Канада.
- Пекін, Китай.
- Домініка.
- Рабат, Марокко.
- Халл, Йоркшир, Англія.
- Бедлендс Північної Дакоти, США.
- Маніла, Філіппіни.
- Чорноморське узбережжя, Туреччина.
- Хіва, Узбекистан.
- Національний парк Акагера, Руанда, Східна Африка.
- Ванкувер, Британська Колумбія, Канада.
- Префектура Ямагата, Японія.
- Траса 66, Оклахома, США.
- Національний парк Улуру-Ката Тьюта, Австралія.
- Ріо-де-Жанейро, Бразилія.
- Оулу, Фінляндія.
- Південна Корея.
- Гімарайнш, Португалія.
- Країна Басків, Іспанія.
- Мауї, Гаваї, США.
- Піттсбург, Пенсільванія, США.
- Прибережна Оахака (Коста Чіка), Мексика.
- Фіджі.
- Медельїн, Колумбія.
Водночас найкращим місцем для відвідування 2026 року на думку читачів National Geographic визнали містечко Банфф у Канаді, відоме своїми неймовірними гірськими пейзажами зі скелями та блакитними озерами.
Як повідомляв УНІАН, раніше у свіжому звіті 2026 Trending Destinations від Skyscanner італійське місто Салерно визнали найбільш трендовим туристичним напрямком для відвідування у 2026 році.
Водночас різдвяний ярмарок на центральній площі швейцарського Цюриха визнали найкрасивішим у Європі за версією Europe's Best Destinations.
