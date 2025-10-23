Очолив рейтинг гірський масив Доломіти в Італії.

Щорічно в жовтні впливовий журнал про туризм і подорожі National Geographic представляє свій список найкращих місць у всьому світі для відвідування в майбутньому році.

У свіжій добірці на 2026 рік міжнародне співтовариство дослідників, фотографів і редакторів National Geographic відібрало список із 25 напрямків на будь-який смак, а очолив його гірський масив Доломіти на північному сході Італії.

Насамперед таке рішення було ухвалено через те, що саме там, недалеко від Мілана, у лютому 2026 року відбудуться чергові Зимові Олімпійські ігри. Втім, відвідати цей регіон можна і в будь-яку іншу пору року, адже на період проведення головних спортивних змагань року там буде дуже людно, а ціни зростуть у рази.

Друге місце в списку посіла провінція Квебек у Канаді, де туристам рекомендують звернути увагу на нові природні парки, а замкнула трійку лідерів китайська столиця Пекін, де на мандрівників, на думку авторів рейтингу, чекає неймовірне занурення в історію та культуру.

25 найкращих місць у світі для подорожей у 2026 році

Доломітові Альпи, Мілан, Італія. Квебек, Канада. Пекін, Китай. Домініка. Рабат, Марокко. Халл, Йоркшир, Англія. Бедлендс Північної Дакоти, США. Маніла, Філіппіни. Чорноморське узбережжя, Туреччина. Хіва, Узбекистан. Національний парк Акагера, Руанда, Східна Африка. Ванкувер, Британська Колумбія, Канада. Префектура Ямагата, Японія. Траса 66, Оклахома, США. Національний парк Улуру-Ката Тьюта, Австралія. Ріо-де-Жанейро, Бразилія. Оулу, Фінляндія. Південна Корея. Гімарайнш, Португалія. Країна Басків, Іспанія. Мауї, Гаваї, США. Піттсбург, Пенсільванія, США. Прибережна Оахака (Коста Чіка), Мексика. Фіджі. Медельїн, Колумбія.

Водночас найкращим місцем для відвідування 2026 року на думку читачів National Geographic визнали містечко Банфф у Канаді, відоме своїми неймовірними гірськими пейзажами зі скелями та блакитними озерами.

Як повідомляв УНІАН, раніше у свіжому звіті 2026 Trending Destinations від Skyscanner італійське місто Салерно визнали найбільш трендовим туристичним напрямком для відвідування у 2026 році.

Водночас різдвяний ярмарок на центральній площі швейцарського Цюриха визнали найкрасивішим у Європі за версією Europe's Best Destinations.

