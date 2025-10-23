За словами Захарової, Росія не буде ігнорувати такі дії альянсу.

Навчання НАТО з використанням ядерної зброї "дестабілізують" ситуацію, а також призведуть до посилення напруженості та ризиків. Про це заявила речниця МЗС Росії Марія Захарова, цитує CNN.

"Саме існування спільних ядерних місій, в рамках яких країни Альянсу регулярно відточують свої навички колективного використання американської ядерної зброї, розміщеної в Європі проти території Росії та її союзників, глибоко дестабілізує ситуацію", - зазначила вона.

Відомо, що НАТО провело свої великі щорічні ядерні навчання цього місяця переважно у Північному морі, що далеко від Росії та України.

Водночас Захарова сказала, що РФ не буде ігнорувати ці навчання та врахує їх при плануванні своїх військових дій.

"Її застереження пролунало на наступний день після того, як Росія провела власні ядерні навчання. У середу стратегічні ядерні сили Росії провели перевірку боєготовності під наглядом президента Володимира Путіна", - нагадали у CNN.

Інші заяви Захарової

Раніше речниця МЗС Росії заявила, що санкції проти Росії працюють "не так", як задумують США і ЄС. За її словами, такі обмеження працюють проти самого Європейського Союзу.

Також Захарова зробила цинічну заяву про провокації в Європі. Вона наголосила, що Москва і Захід уже нібито вийшли за рамки Холодної війни.

"Ми вже перебуваємо в стані іншої форми конфлікту: тут уже холодом давно не несе - тут уже вогонь, про що говорять і самі західники", - сказала представниця російського МЗС.

За її словами, Захід нібито "бреше про диверсійні операції Москви" проти країн НАТО. Захарова додала, що так Захід нібито хоче "виправдати величезні військові витрати".

