Росія спробує використати погодні умови для штурмів, вважає Юрій Федоренко.

Броньована техніка у росіян не закінчується, оскільки значні її обсяги продовжують стояти на базах зберігання. Про це в етері Фабрики новин розповів командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко.

"Зараз за рахунок нафтодолара Росія має спроможності реставрувати, ставити до строю та модернізувати свою техніку. Тобто вони беруть цей корч, який наполовину розібраний російським прапорщиком і пропойцями, офіцерами. Приносять на військове підприємство, яке обслуговує військово-промисловий комплекс, відновлюють і пускають в бій", – сказав Федоренко.

Він додав, що влітку РФ не застосовувала броньовану техніку під час штурмів через загрозу українських БПЛА, оскільки Силам оборони вдавалося знищувати більшість ворожої техніки ще на підступах до лінії боєзіткнення. Водночас, на думку військового, РФ спробує використати погіршення погодних умов на свою користь.

Відео дня

"Для тих, хто каже, що артилерія – це вчорашній день, я кожного разу кажу, артилерія не поступилася своїм місцем на полі бою. Ми просто маємо критичний брак цих засобів і боєприпасів до них. Бо якби артилерію, як це було визначено, в певний квадрат поставити в певній кількості для максимального ураження, то там живого місця в тому квадраті не залишиться. А якщо ми артилерією стріляємо як снайперською гвинтівкою, що не передбачено, і це наші артилеристи роблять дуже вдало, це ж трошки інше питання", – додав Федоренко.

Військовий пояснив, що важливо поєднувати вогневий вплив безпілотників та артилерії на фронті. Адже коли БПЛА втрачають свою ефективність через несприятливі погодні умови, артилерія продовжує показувати результативність.

"Там, де трошки втрачають безпілотники, додає артилерія. Туман розсіявся, безпілотники пішли виконувати бойове завдання. І дуже важливо в оці короткі моменти несприятливі не пропустити той самий штурм. А противник буде підбирати саме такі моменти й найвужчі місця. Тому ви побачите, що на всіх відтинках бойового зіткнення так чи інакше броньована техніка в цей період часу і пору року буде з'являтись", – пояснив Федоренко.

Техніка на фронті: важливі новини

Раніше про те, що РФ вичерпала понад половину своїх запасів бронетехніки, повідомляв OSINT-аналітик Jompy. Він зазначив, що Росія залишила на своїх складах близько 19% від усіх танків та 16% від початкових залишків БМП.

Водночас, починаючи з весни 2025 року, РФ мінімізувала використання техніки на фронті, зазначив військовий оглядач Денис Попович. Утім, зараз окупанти відновили використання бронетехніки, що може бути повʼязано з погодними умовами, вважає експерт.

Вас також можуть зацікавити новини: