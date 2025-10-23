Літак був модифікований для дозаправки в повітрі.

E-4B Nightwatch ВПС США - це модифікований Boeing 747-200, також відомий як "Літак Судного дня". Ці літаки були спроєктовані як літаючий Білий дім на випадок ядерної війни. Як пише SlashGear, літак було модернізовано для можливості 12-годинного польоту без дозаправлення, хоча стандартний Boeing747-200 має бути здатний літати близько 14 годин.

Чому така різниця?

Перш за все, це питання ваги. Максимальна злітна вага E-4B становить 360 000 кг, тоді як інші моделі мають набагато менші обмеження для збільшення дальності польоту. Додаткова вага також впливає на стелю польоту. ВПС США заявляють, що Nightwatch може літати на висоті понад 9 000 м, тоді як 747-200 розрахований на висоту до 14 000 м.

Перевага E-4B

E-4B модифікований для дозаправлення в повітрі. Літак оснащений паливозабірником, розташованим між лобовими вікнами кабіни і носовою частиною, а також спойлером, який піднімається під час дозаправлення, щоб зменшити коливання, що виникають у носовій частині літака.

У E-4B є ще одна функція дозаправлення, яка є лише у кількох інших літаків - він може повертати паливо заправнику. Завдяки цій функції E-4B може виконувати функцію пересувного паливного бака між заправниками і забезпечувати доставку авіапалива по всьому світу, підтримуючи літаковий парк у повітрі.

E-4B не може літати вічно

Якщо у E-4B є доступне джерело реактивного палива для дозаправки в повітрі, можна подумати, що літак зможе залишатися в повітрі нескінченно. Однак для роботи двигунів необхідне не тільки паливо, а й інші рідини, наприклад, оливи та мастила. В іншому разі двигун може заклинити або перегрітися.

"В одному з польотів E-4B провів у повітрі понад 35 годин безперервно, але планувальники припускають, що літак перебуватиме в повітрі від 72 годин до цілого тижня", - підсумовується в статті.

