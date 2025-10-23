В наступні роки очікується помірне пришвидшення економічного зростання.

Національний банк переглянув свій прогноз зростання ВВП України в бік зниження. Головні причини – проблеми з енергетикою через російські атаки та дефіцит робочої сили.

Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

За його словами, у третьому кварталі зростання економіки пожвавилося завдяки активізації жнив ранніх культур, стійкому споживчому попиту та ліпшій ситуації в енергосекторі, яка зберігалася до кінця вересня.

Відео дня

"Проте енергодефіцит, зумовлений останніми руйнуваннями інфраструктури та газодобувних потужностей, разом зі збереженням дефіциту робочої сили суттєво обмежуватимуть ділову активність. З огляду на це НБУ переглянув прогноз зростання економіки у 2025 році до 1,9% (з 2,1% липневого прогнозу, – УНІАН)", - сказав Пишний.

Очільник Нацбанку зазначив, що в наступні роки очікується помірне пришвидшення економічного зростання за рахунок нарощування врожаїв та збільшення інвестицій у проєкти відбудови та оборонний комплекс.

"Позитивний вплив на інвестиційну активність матиме також подальша євроінтеграція України та поступове повернення економіки до нормальних умов функціонування, що, зокрема, відображатиметься у стабілізації ситуації в енергосекторі та розвороті негативної міграційної динаміки", - вважає Пишний.

Враховуючи зазначені чинники, НБУ прогнозує зростання реального ВВП України на 2% у 2026 році (попередній прогноз 2,3%) та на 2,8% у 2027 році.

Прогнози зростання ВВП України

Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України наступного року. Якщо в квітні банк очікував, що в 2026 році економіка зросте на 5,2%, то оновлений прогноз передбачає зростання на рівні поточного року – на 2%.

Міністр економіки Олексій Соболєв пояснив, що Світовий банк оцінював у своїх прогнозах закінчення війни цього року, тому в очікуваннях було вище зростання наступного року. За його словами, Мінекономіки оцінює зростання наступного року приблизно у 2,5%.

Європейський банк реконструкції та розвитку погіршив свій прогноз зростання ВВП України у 2025 році до 2,5% на тлі високої невизначеності, пов’язаної з війною Росії проти країни. Попередній прогноз був більш оптимістичним – 3,3%.

Вас також можуть зацікавити новини: