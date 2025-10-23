В Європі сформовано список країн, котрі випереджають Україну у графіку отримання "Петріотів" від Сполучених Штатів.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до європейських країн з пропозицією передати Україні їхні зенітні ракетні комплекси Patriot, бо є випадки, коли певні європейські країни мають раніше за Україну отримати від США ці засоби ППО. Про це глава держави сказав під час виступу на засіданні Європейської Ради.

Зеленський закликав лідерів ЄС бути активнішими в питаннях протиповітряної оборони.

"Я дуже вдячний усім, хто вже нас підтримав. У цьому питанні є багато нюансів. Ми говорили з урядом США та оборонними компаніями про системи Patriot. Навіть якщо ми оплатимо системи, навіть якщо ми оплатимо ці ракети, Європа оплатить, усе одно є список очікування і є країни попереду нас у черзі. А в деяких країн системи Patriot уже є, але, на щастя, їм не потрібно їх використовувати так, як нам. Ми пропонуємо змінити порядок: якщо ми отримаємо системи зараз, ми готові повернути їх або замінити, коли настане наша черга", - наголосив Зеленський.

У зв’язку з цим, глава держави просить європейських колег бути гнучкими щодо українських потреб у протиповітряній обороні, бо у час війни порятунок життів має бути основним пріоритетом. Він додав:

"А підтримка у сфері протиповітряної оборони має бути справді спільною європейською справою - коли всі у Європі допомагають комусь одному, виграє вся Європа".

Patriot для України

Як повідомляв УНІАН, Україна готує довгостроковий контракт на закупівлю 25 систем Patriot. Авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко вважає, що Україні доведеться чекати щонайменше до 2030-го року на доставку 25 зенітно-ракетних комплексів Patriot.

