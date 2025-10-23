Базовий Іл-114 здійснив перший політ у березні 1990 року.

Росіяни з помпою почали літні сертифікаційні випробування пасажирського літака Іл-114-300 на базі аеропорту ‎"Горно-Алтайськ"‎. Відповідні кадри у своєму Telegram-каналі виклала "‎Об'єднана авіабудівна корпорація"‎.

"Регіональний турбогвинтовий пасажирський літак Іл-114-300 проходить комплекс льотних сертифікаційних випробувань на території Республіки Алтай на базі аеропорту Гірничо-Алтайськ", – йдеться у повідомленні.

За словами росіян, літак перебуває на завершальній стадії сертифікаційних випробувань. Проведення тестів дозволяє оцінити максимальну кількість режимів за кількома сертифікаційними програмами.

Зараз перевіряються навігаційні режими, пов'язані насамперед, із польотами в гірській місцевості. Оцінюється експлуатаційна технологічність на транзитних аеродромах.

Іл-114-300 був створений ПАТ "Іл", що входить до складу "‎Об'єднаної авіабудівної корпорації". Розробку у рамках комплексної програми розвитку цивільної авіації фінансує Мінпромторг Росії.

Повідомляється, що Іл-114-300 повністю складається з російських комплектуючих, більшість з яких розробили та виробляють підприємства державної корпорації "Ростех".

Літак оснастили російськими двигунами ТВ7-117СТ-01 виробництва підприємства "ОДК- Клімов". Силова установка має підвищену потужність на злітному режимі і включає новий повітряний гвинт АВ112-114.

Передбачається, що Іл-114-300 замінить старі радянські Ан-24, а також ATR-42/72, Bombardier Q-300 та CRJ-100/200 на місцевих авіалініях.

Російська пропаганда всіляко вихваляє літак. Проте, не варто забувати, що це всього лише модернізована версія Іл-114, який здійснив перший політ 29 березня 1990 року.

За всі роки було побудовано лише 20 таких машин. У 90-ті літак стикнувся з проблемами у виробництві, а самі російські авіакомпанії віддавали перевагу перевіреним західним аналогам.

Цивільна авіація Росії

Російське цивільне авіабудування переживає затяжну кризу, що пов’язана, зокрема, з санкціями Заходу. У серпні УНІАН повідомив, що російські авіабудівники поставили на той момент лише один із 15 запланованих у цьому році комерційних літаків.

Незважаючи на це, Росія не відмовляється від проєктів, які вона почала реалізовувати ще до початку російсько-української війни. Нещодавно повідомлялося, що модернізований легкомоторний "Байкал" буде готовий вже цього року.

