Переможця конкурсу визначать у грудні, але номінанти вже відомі.

Дика природа вражає. У багатьох сенсах. Зокрема і в гумористичному. Щорічний міжнародний фотоконкурс Nikon Comedy Wildlife Photography Awards представив доказ цього: 40 фотографій-номінантів на звання найкумеднішого фото дикої природи за 2025 рік.

Як повідомляє сайт конкурсу, переможця буде визначено у грудні. Але вже зараз можна ознайомитися із фотографіями-номінантами: кумедними, дотепними, дивними та зворушливими. Ось лише кілька найцікавіших із них:

Відео дня

Конкурс Nikon Comedy Wildlife: що треба знати

Nikon Comedy Wildlife Photography Awards — це щорічний міжнародний фотоконкурс, що відзначає найкумедніші знімки дикої природи. Його заснували у 2015 році британські фотографи Пол Джойсон-Хікс і Том Саллам, а головним партнером є компанія Nikon. Ідея конкурсу полягає в тому, щоб показати, що світ природи може бути не лише величним і драматичним, а й сповненим гумору, чарівності та непередбачуваних моментів.

Конкурс швидко здобув популярність у всьому світі. Щороку до участі подаються тисячі фотографій, на яких тварини опиняються в кумедних ситуаціях або демонструють "людські" емоції — від здивування до радості. Ці кадри завжди справжні: організатори забороняють будь-яке втручання чи постановку, наголошуючи, що комічність має походити з реальної поведінки тварин.

Попри жартівливу атмосферу, конкурс має серйозну мету — привернути увагу до збереження дикої природи. Частина доходів і публічності спрямовується на підтримку природоохоронних організацій, а кожен фіналіст допомагає розповісти світові, наскільки вразливим є довкілля.

Знімки переможців щороку стають вірусними в соцмережах, викликаючи захоплення аудиторії по всьому світу. Вони доводять, що навіть у серйозній справі охорони природи є місце для радості й посмішки — а тварини, зняті у неочікуваних позах чи виразах, можуть навчити нас бачити світ із теплом і співчуттям.

Фотографи-переможці не отримують грошового призу, але компанія Nikon, що виступає титульним спонсором, дарує переможцям свої топові фотокамери.

