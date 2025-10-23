Графіки відключень світла на 23 жовтня змінилися: у кого і коли буде темно

У деяких споживачів не планують вже вимикати світло.

Деяким українцям змінили графіки відключення світла. Енергетики зібльшили кількість годин подачі електроенергії.

За інформацією ДТЕК, зміни торнкнуться жителів Києва та Дніпропетровської області.

Графік відключення світла Київ

Графік відключення світла Дніпропетровська область

В свою чергу в Міністерстві енергетики повідомляли, що проводяться ремонтно-відновлювальні роботи на об’єктах енергетичної інфраструктури, що зазнали пошкоджень внаслідок обстрілів. Здійснюється комплекс заходів для забезпечення стабільного функціонування енергосистеми.

"На сьогодні заплановано, що графіки погодинних відключень діятимуть у більшості областей України з 07:00 до 23:00", - ідеться в повідомленні.

В "Укренерго" повідомили, що станом на ранок знеструмленими залишалися споживачі в Харківській та Чернігівській областях. Причиною цього стали попередні російські обстріли, зокрема – масована ракетно-дронова атака на енергосистему 22 жовтня.

Фахівці визнають, що ситуація в енергетиці складна. Вони просять обмежити користування потужними електроприладами до 23:00.

