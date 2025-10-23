Цього року в Україні на перших курсах стало більше дівчат, ніж хлопців, - Міносвіти

Понад половини від усіх зарахованих до вищих навчальних закладів - це дівчата.

До університетів цього року подали більше заяв, ніж минулого року, а частка студентів, віком понад 25 років, знизилася. Про це під час брифінгу розповів Микола Трофименко, заступник міністра освіти і науки України.

Він зауважив, що 20 жовтня завершилася вступна кампанія. "Поданих заяв до університетів стало більше: 1 мільйон 167 тисяч проти 1 мільйона 55 тисяч у 2024 році. Це зростання на 11%", - розповів представник міністерства.

На бюджет на всі освітні рівні - бакалаврат, магістратура та аспірантура - було зараховано 98 тис. 182 особи, а на контракт - 207 тис. 831. "Частка бюджету в загальному наборі піднялася з 30% до 32%", - сказав Трофименко.

Відео дня

Частка жінок серед всіх зарахованих зросла з 44,8% до 52,3, тобто на 7,5%. А частка старших за 25 років серед усіх зарахованих знизилася з 28,4 до 23,9%, тобто мінус 4,5%.

Говорячи про бакалаврів, Трофименко розповів, що у топі структури запиту на вищу освіту - менеджмент, психологія, філологія, право та маркетинг.

У ТОП-10 закладів вищої освіти за кількістю бакалаврів-бюджетників перші місця займають Національний університет "Львівська політехніка", Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського та Київський національний університет ім. Тараса Шевченка.

"У 2025 році на перші курси в українські заклади вищої освіти зарахували 204 тисячі 337 осіб, що на 5 тисяч 297 осіб більше, ніж у минулому, тобто у нас є зростання на 2,6%", - зазначив представник міністерства і додав, що суттєво зросла частка контрактників.

Водночас запит на навчання в магістратурі цього року зменшився на 22,3%, що пояснюється меншою кількістю вступників 25+.

На аспірантурі спостерігається сильне скорочення частки чоловіків 25+ та подвоєння частки жінок серед зарахованих на бюджет. "На денну форму, яка дає право на відстрочку від мобілізації, у нас зараховано всього 4 тисячі 643 особи. Денна форма, бюджет. На контракт у нас зараховано 1 тисяча 119 осіб. Це заочна форма навчання та іноземці", - розповів Трофименко.

Також говорячи про роботу над правилами вступу-2026, він розповів, що, зокрема пропонується відмовитися від використання мотиваційних листів та скоротити загальну кількість заяв, які може подати абітурієнт, з 15 до 12.

Український ринок праці

Як повідомляв УНІАН, раніше Аїда Ліндмайер, директорка Міжнародної організації праці в Україні зазначила, що на українському ринку праці нестача робочої сили складає від 8,6 до 8,7 мільйона осіб.

За її словами, для того, аби заповнити цю прогалину, необхідно створити належні умови праці, а також забезпечити належну заробітну плату, щоб українці поверталися на український ринок праці.

Вас також можуть зацікавити новини: