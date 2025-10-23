Військовий сподівається, що у майбутньому Mirage, F-16 та Gripen складатимуть основу української бойової авіації.

Шведські багатоцільові винищувачі Gripen, які Україна планує отримати у перспективі в рамках угоди з партнерами, більш доступні для опанування та є більш економічними, ніж інші західні аналоги. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, не варто застосовувати слово "скоро" в контексті з термінами отримання цих літаків. Бо йдеться за високотехнологічну зброю, яку швидко виготовити не може жодна країна у світі.

"Це те, що фактично неможливо купити. Це міжурядові угоди, скажімо так – це просто так не продається… Десятки років країни стоять у черзі й очікують, поки їм виготують ці літаки, поки навчаються пілоти", - сказав представник Повітряних сил ЗСУ.

За його інформацією, світовий досвід вказує на те, що на такий процес йде десятки років. Водночас він навів у приклад винищувачі F-16, які вже успішно застосовуються українськими пілотами:

"Gripen буде доступний для опанування. Тим паче, що це – простіша машина в експлуатації саме на наших літовищах. Ми використовуємо десятки оперативних аеродромів для того, щоб ефективно застосовувати авіацію, щоб розосередитися та уникнути ударів ворожих ракет".

Він додав, що перспектива отримання Gripen – добрий знак для посилення авіаційної компоненти. Адже, як додав військовий, старий "радянський авіаційний парк" України, зокрема через велике навантаження під час війни поступово зношується. Ба більше, придбання Gripen розглядалось Україною ще у "двохтисячні роки", як невибагливий літак в експлуатації для наших аеродромів. Цей винищувач може злітати, як з ґрунтових поверхонь, та й зі штучним покриттям, може сідати на певні ділянки доріг тощо.

Ще одним великим плюсом Gripen є невелика вартість його льотної години. Година польоту коштує у рази менше, ніж західних аналогів. З економічної точки зору, це для нас також надзвичайно важливо, бо навіть у мирні часи літаки не можуть просто стояти на аеродромах та чекати війни.

"Авіація повинна дихати, життя аеродрому – постійний рух, постійне навчання…", - наголосив Ігнат.

Він висловив сподівання, що у майбутньому французькі Mirage, американські F-16 та шведські Gripen складатимуть основу української бойової авіації.

Літаки Gripen для України - це важливо

Нагадаємо, Україна підписала лист про наміри укласти велику угоду про купівлю винищувачів Gripen, які мають бути вироблені у Швеції. Заявлено, що йдеться про співпрацю і можливість започаткувати велику угоду – до 150 винищувачів Gripen серії E, яку наразі починають виробляти. Перша партія цих літаків нової модифікації може бути поставлена в Україну не раніше, ніж через три роки.

Як заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, 100-150 винищувачів Jas Gripen для України можуть оплатити за рахунок заморожених російських активів. Відомо, що один такий винищувач коштує близько 85 млн доларів, а замовлення на 100 літаків коштуватиме 8,5 млрд доларів.

