Китай заявив, що виступає проти односторонніх санкцій.

У Китаї відреагували на нові нафтові санкції президента США Дональда Трампа проти Росії, а також зробили нову заяву про війну в Україні. Про це пише Global Times, посилаючись на заяву представника МЗС КНР Го Цзякуня на прес-конференції.

Так, Китай заявив, що виступає проти односторонніх санкцій, які не мають підстав у міжнародному праві або дозволу Ради Безпеки ООН, у відповідь на останні заходи адміністрації Трампа щодо двох найбільших нафтових компаній Росії, "Лукойл" і "Роснефть".

Коментуючи війну в Україні, представник МЗС КНР заявив, що "діалог і переговори - єдино можливі способи вирішення української кризи, а не примус і тиск".

Раніше Трамп заявив, що на майбутній зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном має намір обговорити війну Росії в Україні. При цьому, на його думку, Сі може вплинути на російського лідера Володимира Путіна в цьому питанні.

Санкції проти Росії

Нагадаємо, США вводять нові санкції щодо РФ, які торкнуться російських компаній "Роснефть" і "Лукойл". Санкції також стосуватимуться компаній, які прямо або побічно на 50 % або більше належать цим гігантам, навіть якщо їх не включено до санкційного списку безпосередньо. Йдеться про 28 дочірніх компаній "Роснефти" і 6 - "Лукойлу".

На ці санкції вже відреагував заступник секретаря російської Радбезу Дмитро Медведєв, який заявив, що Трамп перейшов на бік Європи і став на шлях війни з Росією.

