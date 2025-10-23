На думку Дикого, Росія наразі не має жодної мотивації, щоб закінчувати війну в Україні.

Росія має чіткий план щодо знищення України. Країна-агресор не прив'язується в цьому плані до розмов з президентом США Дональдом Трампом, висловив думку в інтерв'ю УНІАН ветеран російсько-української війни, екскомандир роти батальйону "Айдар", директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

Дикий пояснив, що Росія наносить масовані удари про території України тоді, коли вони накопичують достатню кількість засобів враження, і їхня розвідка дає сприятливий прогноз по тому, що достатня їхня кількість пролетить.

"Це суто військові речі, вони не залежать від паралельного абсолютно треку дипломатичних перемовин", - вважає ветеран війни.

Тобто, він не бачить зв'язку між тим, що після розмов з очільником Білого дому Росія посилює обстріли по Україні.

Водночас, на думку Дикого, Путін після розмов з Трампом відчіває, що їм все можна.

"Тому що, давайте називаємо це своїми іменами, Трамп фактично закоханий в Путіна. І його ставлення до нього дуже важко якось інакше сформулювати. Він захоплюється Путіним, він хотів би сам бути таким, як Путін. Він шкодує, що йому не можна всього того, що можна Путіну", - сказав він.

Також Дикий висловився щодо мирного плану, який складається з 12 пунктів, який наразі готують Україна та Європа. Ветеран АТО вважає, що такі розмови є непредметними, бо гарантії безпеки обговорюються після завершення бойових дій.

"А жодних ознак завершення бойових дій наразі нема. Оскільки Російська Федерація не має зараз жодної мотивації завершувати зараз бойові дії", - поділився Дикий.

Тому він вважає, що всі ці розмови про майбутні гарантії безпеки є абсолютно дурним треком. Більше того, на думку ветерана війни, не слід очікувати швидкого закінчення війни.

"Це розмова про абстрактні речі в якомусь абстрактному всесвіті. А в реальному світі є ця війна і вона триватиме ще довго", - сказав він.

Раніше УНІАН повідомляв, що командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко поділився, що броньована техніка в Росії не закінчується, оскільки значні її обсяги продовжують стояти на базах зберігання. Він додав, що країна-агресор наразі за рахунок нафтодолара має спроможності реставрувати, ставити до строю та модернізувати свою техніку. Федоренко зазначив, що влітку РФ не застосовувала броньовану техніку під час штурмів через загрозу українських БПЛА. Тоді Силам оборони вдавалося знищувати більшість ворожої техніки ще на підступах до лінії боєзіткнення.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський заявив, що категорично проти будь яких-територіальних поступок Росії. На його думку, припинення вогню в Україні можливе, але для цього треба чинити більше тиску на Росію. Зеленський додав, що Україна готова до перемовин щодо припинення вогню в будь-якому форматі. Водночас, президент України поділився, що важливий зміст перемовин - потрібен справедливий і довготривалий мир.

