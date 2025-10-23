За оцінками НБУ, тенденція до сповільнення інфляції тривала і у жовтні.

Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5%.

Як повідомив голова Нацбанку Андрій Пишний, попри зниження інфляції протягом останніх місяців, інфляційні очікування залишаються високими, а проінфляційні ризики, зокрема пов’язані зі зростанням енергодефіциту та бюджетних потреб, посилилися.

"За таких умов, щоб зберегти привабливість гривневих активів, стійкість валютного ринку та сталу тенденцію зниження інфляції до цілі 5% на горизонті політики, НБУ підтримуватиме відносно жорсткі монетарні умови", - наголосив він.

За прогнозом НБУ, інфляція знизиться до 9,2% у 2025 році, до 6,6% у 2026 році та до цілі 5% наприкінці 2027 року.

Пишний нагадав, що споживча інфляція сповільнилася до 11,9% в річному вимірі у вересні, і, за оцінками регулятора, така тенденція тривала й у жовтні. Це передусім зумовлювалося розширенням пропозиції овочів завдяки ліпшим, ніж торік, урожаям.

За словами Пишного, сповільненню інфляції сприятимуть перенесення на споживчі ціни ефектів від цьогорічних врожаїв овочів і зернових, подальше нарощування врожаїв та заходи монетарної політики, спрямовані на підтримання інтересу до гривневих активів і стійкості валютного ринку.

При цьому голова НБУ зазначив, що сповільнення інфляції водночас стримуватимуть додаткові витрати підприємств на забезпечення безперебійної роботи в умовах енергодефіциту та високі темпи підвищення адміністративно регульованих цін.

Облікова ставка НБУ - останні новини

У вересні правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5%. Тоді голова НБУ Андрій Пишний зазначиав, що це дасть змогу і надалі підтримувати належні монетарні умови для стійкості валютного ринку, контрольованості очікувань і приведення інфляції до цілі 5%.

Споживчі ціни в Україні у вересні, порівняно із серпнем, зросли на 0,3%. Що стосується зміни цін за рік, то в річному вимірі споживча інфляція у вересні сповільнилася до 11,9% (проти 13,2% в серпні).

